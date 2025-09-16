‘ഒലിവ്’ ഹോട്ടലിൽ ‘മീഫ്രണ്ട്’ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫർtext_fields
മനാമ: ‘മീഫ്രണ്ട്’ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി ‘ഒലിവ് വെസ്റ്റേൺ’ ഹോട്ടൽ പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകൾക്കും 20 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ഗ്രൂപ് ബുക്കിങ്ങിനും ബാങ്ക്വറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനും ഇളവുകളുണ്ട്. വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങളിലും എഫ്1 റേസ് കാലയളവിലും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമല്ല. നികുതിയും അക്കാമഡേഷൻ ഫീസും ഓഫറിനൊപ്പം ബാധകമാണ്. ഇതടക്കം ബഹ്റൈനിലും നാട്ടിലും പ്രവാസികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിരവധി എക്സ്ക്ലൂസിവ് ഓഫറുകളാണ് 'മീഫ്രണ്ട്' ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൈൻ അപ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായി ലഭ്യമാകുക.
ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും ഉറ്റ സുഹൃത്തായി പ്രവാസലോകത്തെ വിശേഷങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ‘മീഫ്രണ്ട്’ ആപ്. നിത്യജീവിതത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ നിരവധി അപ്ഡേറ്റുകളും ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ മാളുകളിലെയും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെയും പ്രമോഷൻസും ഓഫറുകളും ഡീലുകളും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിയമ മാറ്റങ്ങളടക്കമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഹെൽപ്ലൈൻ സേവനങ്ങളും മീഫ്രണ്ടിലുണ്ട്.
മീഫ്രണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റോറുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ, കാർഗോ കമ്പനികൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസ് മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ബഹ്റൈനിലും നാട്ടിലും ലഭ്യമാണ്. അവ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ഇന്നുതന്നെ 'ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമായ മിഫ്രണ്ട്' ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതോടൊപ്പമുള്ള ക്യൂ.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് +973 3974 1752 എന്ന നമ്പരിൽ വാട്സ്ആപ് ചെയ്യൂ.
