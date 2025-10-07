Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:05 AM IST

    ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം

    'സ്പ​ർ​ശം 2025' സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം
    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ (നി​യാ​ർ​ക്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മു​ത​ൽ 10 വ​രെ സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബി​ലെ ബാ​ൻ​ക്വ​റ്റ്‌ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ എ​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​യോ​ഗം ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ദ്ധ മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന "ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ 2.0"എ​ന്ന മെ​ന്റ​ലി​സം ഷോ, ​നി​യാ​ർ​ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി, നെ​സ്റ്റ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. യൂ​നി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നെ​സ്റ്റ്-​നി​യാ​ർ​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഏ​വ​രെ​യും പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ്യ​മാ​ണ്.

    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ് കെ.​കെ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ട്ടീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് ഹ​ബീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് 101 അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), കെ.​ടി. സ​ലിം (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സു​ജി​ത്ത് പി​ള്ള (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ജൈ​സ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് (ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി അ​സീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ (സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്), നൗ​ഷാ​ദ് ടി.​പി (ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ), ഇ​ല്യാ​സ് കൈ​നോ​ത്ത് (വ​ള​ന്റി​യ​ർ), നൗ​ഫ​ൽ അ​ൻ​സാ​സ് (മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി), ആ​ബി​ദ് കു​ട്ടീ​സ് (സ്റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ന്യൂ), ഓ.​കെ. കാ​സിം (റി​സെ​പ്ഷ​ൻ), ന​ദീ​ർ കാ​പ്പാ​ട് (ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി), ഫൈ​സ​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സാ​ജി​ദ ക​രീം (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ആ​ബി​ദ ഹ​നീ​ഫ്, ജി​ൽ​ഷാ സ​മീ​ഹ്, അ​ബി ഫി​റോ​സ് (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
