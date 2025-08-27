Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:05 AM IST

    സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം; ഹ​ഫീ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യ​ത് 212 ട്ര​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം

    ഏ​ക​ദേ​ശം 3180 ട​ൺ മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്
    സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം; ഹ​ഫീ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യ​ത് 212 ട്ര​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം
    മ​നാ​മ: ദ​ക്ഷി​ണ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഹ​ഫീ​റ​യി​ലെ 955ാം ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ നീ​ക്കി​യ​ത് 212 ട്ര​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം. വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഉ​ർ​ബേ​സ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 3180 ട​ൺ മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് നീ​ക്കി​യ​ത്.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം വൃ​ത്തി​യു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യു​ക്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം മാ​ലി​ന്യം വേ​ർ​തി​രി​ക്കാ​നും സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 2019 ലെ ​പ​ബ്ലി​ക് ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 10 അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ശു​ചീ​ക​ര​ണ യ​ജ്ഞം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ​തി​വ് ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

