Madhyamam
    date_range 12 Aug 2025 9:22 AM IST
    date_range 12 Aug 2025 9:22 AM IST

    പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​റി​യിക്കാൻ ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച് സൗ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും 17986000 എ​ന്ന വാ​ട്സ് ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ക്കാം
    പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​റി​യിക്കാൻ ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച് സൗ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    മ​നാ​മ: പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​വീ​ക​രി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പൊ​തു​വാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും 17986000 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് ഹെ​ൽ​പ്‌​ലൈ​ൻ സൗ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാം.

    ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​ളി​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും അ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഈ​സ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ-​ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ-​ബു​ഐ​നൈ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ജ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കം​പ്ല​യി​ന്‍റ് സി​സ്റ്റം (ത​വാ​സു​ൽ) വ​ഴി 946 പ​രാ​തി​ക​ളും 23 നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും 150 അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1096 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​നി​ല​വാ​ര ക​രാ​റി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത്ത​ന്നെ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​വാ​സു​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫീ​ഡ്‌​ബാ​ക്കു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​പ്പോ​ഴും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ൾ ഈ ​കേ​സു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​വാ​സു​ൽ വ​ഴി​യോ 17986000 എ​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫോ​ൺ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി​യോ മ​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​മാ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ-​ബു​ഐ​നൈ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും അ​വ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

