Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    19 Nov 2025 2:28 PM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 2:28 PM IST

    സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്; പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​ട​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്; പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്‍റെ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ

    മ​നാ​മ: ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് പു​ന​ർ​വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​ട​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി ഒ​രു​ക്കി. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, സൂ​ഖി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സാ​യി​ദ് ബി​ൻ ഒ​മൈ​റ ഹൈ​വേ​യി​ൽ എ​ല്ലാ അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പു​തി​യ പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​വും പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഹൈ​വേ​യോ​ര​ത്തെ ക​ട​ക​ളും ഈ ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രും, പു​തി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി എ​ല്ലാ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കും.

    ച​ന്ത​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സ​മാ​ണ് പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ്രി​ൻ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള, സൂ​ഖി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പ​ള്ളി​യും ന​വീ​ക​രി​ക്കും. പ​ള്ളി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ചു​റ്റു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഏ​രി​യ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ ജാ​സിം ഹെ​ജ്രെ​സ് അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​പു​ന​ർ​വി​ക​സ​നം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഭാ​വി​ക്കും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ്, പൗ​ര​ന്മാ​ർ, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ, നി​ല​വി​ലെ വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ഹെ​ജ്രെ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൂ​ഖി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​സ്വ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ർ​മാ​ണ​വേ​ള​യി​ൽ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ച വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

