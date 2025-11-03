Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസോ​പാ​നം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:33 AM IST

    സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്
    cancel
    camera_alt

    ‘സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025’ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025’ ഡി​സം​ബ​ർ 5 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ടു​ബ്ലി അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്ക് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. 50 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    5000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 5ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി​ക്ക് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ്രീ​രാ​ജ്, ചി​റ​യ്ക്ക​ൽ നി​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ളി​കൊ​ട്ടോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 30 പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ​ത്മ​ശ്രീ ജേ​താ​വു​മാ​യ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി മാ​രാ​ർ, സി​നി​മാ​താ​രം ജ​യ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന 300ൽ​പ​രം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​കും. ഭാ​ര​തീ​യ സം​ഗീ​ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ മ​ഹോ​ന്ന​ത ശാ​ഖ​യാ​യ സോ​പാ​ന​സം​ഗീ​ത​വു​മാ​യി അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വി​ജ​യ​കു​മാ​റും ഏ​ലൂ​ർ ബി​ജു​വും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി 71 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക ല​തി​ക ടീ​ച്ച​റും, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ​സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം മി​ഥു​ൻ ജ​യ​രാ​ജും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘കാ​തോ​ട് കാ​തോ​രം‘ എ​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം വീ​ര​ശൃം​ഖ​ല ജേ​താ​വ് കാ​ഞ്ഞി​ല​ശ്ശേ​രി പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഏ​ലൂ​ർ ബി​ജു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, മ​ത, ജാ​തി, ലിം​ഗ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളെ​യും വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പോ​സ്റ്റ​ർ കോ​ൺ​വെ​ക്സ് മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ, സോ​പാ​നം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ മാ​രാ​ർ, സ​ഹ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ശ​ശി​കു​മാ​ർ, മ​റ്റു സോ​പാ​നം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ന​ന്ദ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പു​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ, ഗോ​പി​നാ​ഥ്, ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sopanamgulfnewsBahrain
    News Summary - Sopanam Instrumental Ensemble 2025' on December 5th
    Similar News
    Next Story
    X