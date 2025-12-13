Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:36 AM IST

    ചി​ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ആ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ദീ​നാ​റി​ന് 240 രൂ​പ​വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്

    ചി​ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ആ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ദീ​നാ​റി​ന് 240 രൂ​പ​വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ. രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ദീ​നാ​റി​ന് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി 237ന് ​മു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഇ​ത് 239ഉം ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 240ഉം ​വ​രെ എ​ത്തി. അ​ടു​ത്തി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ൻ ന​ഷ്ട​ത്തോ​ടെ ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ 90.56ലാ​ണ് രൂ​പ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വാ​ത്ത​താ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദേ​ശ മൂ​ല​ധ​നം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. രൂ​പ​ക്കെ​തി​രാ​യ ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യി. യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹം, സൗ​ദി റി​യാ​ൽ, ഖ​ത്ത​റി റി​യാ​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ, ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ലും സ​മാ​ന ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    News Summary - Some exchange apps are offering up to Rs 240 per dinar
