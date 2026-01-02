Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    2 Jan 2026 10:42 AM IST
    2 Jan 2026 10:42 AM IST

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി ചൂ​ഷ​ണം; 18കാ​ര​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ
    മ​നാ​മ: 14ഉം 15​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ 18 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി ത​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ ഒ​രു സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ജ​വേ​ഷം ച​മ​ഞ്ഞ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും കേ​സ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahrainSocial Mediagulfnewsmalayalam
