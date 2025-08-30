Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:41 AM IST

    സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നെ​യും ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ടി​നെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് 2.3 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ത​ട്ടി

    കേ​സി​ൽ ഏ​ഴ് സ്ത്രീ​ക​ളും മൂ​ന്ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മ​ട​ക്കം 10 ഉ​ന്ന​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ചാ​ര​ണ
    മ​നാ​മ: സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും (എ​സ്.​ഐ.​ഒ) ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ടി​നെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് 2,30,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ 10 ഉ​ന്ന​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു.വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി അ​ഞ്ച് കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ർ. വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് എ​സ്.​ഐ.​ഒ​യി​ൽ നി​ന്ന് 90,000 ദീ​നാ​റും തം​കീ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 1,40,000 ദീ​നാ​റും ഇ​വ​ർ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​വ​രു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (സി.​ആ​ർ) രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന കു​റ്റ​വും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി. 10 പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഏ​ഴു​പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്, മാ​നേ​ജ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഏ​ജ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, ഡേ​റ്റാ എ​ൻ​ട്രി ക്ല​ർ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ എ​ട്ട് വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന് കീ​ഴി​ൽ 33 ക​മ്പ​നി​ക​ളോ അ​വ​യു​ടെ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.ഈ ​സി.​ആ​റു​ക​ളി​ൽ ആ​റെ​ണ്ണം സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​തും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം പാ​കി​സ്താ​ൻ, സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടേ​തു​മാ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, ഓ​ഫി​സ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ്, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ആ​സ്തി​ക​ളും മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തം​കീ​ൻ, എ​സ്.​ഐ.​ഒ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പേ​ര് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. വ്യാ​ജ​രേ​ഖാ വി​ദ​ഗ്ധ​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചി​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.കേ​സി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16ന് ​വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു. ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ tamkeen.bh/whistleblower-form എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യോ 17383383 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ​യോ report@tamkeen.bh എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തം​കീ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

