Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 9:28 AM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന 'ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ്' സ്ഥാ​പ​ക​ൻ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫി​നെ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫി​നു​ള്ള അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ക​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ന്ന അ​ലി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. എം.​ജെ.​കെ. നേ​താ​വ് എം. ​ത​മീ​മു​ൻ അ​ൻ​സാ​രി എ​ഴു​തി​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ക​ത്താ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ന്ന അ​ലി, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫി​ന് ക​ത്ത് കൈ​മാ​റു​ക​യും മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ഹ്‍ലി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​സു​രേ​ഷ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. റീ​ജ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​ബീ​ബു​ല്ല, റീ​ജ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ന​വാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​സ്താ​ൻ, വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ദു​ർ​ഗാ​ദേ​വി, ഫാ​ത്തി​മ നു​സ്ര, ഐ.​ടി ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​റു​ൽ ഫി​ർ​ദൗ​സ് എ​ന്നി​വ​രും നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Social activist Syed Hanif honored
    X