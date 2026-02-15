‘ഇത്ര ദൂരം’ ഹ്രസ്വചിത്രം പുറത്തിറക്കിtext_fields
മനാമ : വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ ഒരു സംഘം കലാകാരന്മാർ ‘ഇത്ര ദൂരം’ എന്ന പേരിൽ യു ട്യൂബിൽ ഹ്രസ്വചിത്രം പുറത്തിറക്കി. ചിത്രത്തിൽ, വേർപിരിഞ്ഞ പ്രണയിതാക്കൾ ഏറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന മനോഹര രംഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികതയോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും സംവിധാനവും അച്ചു അരുൺ രാജ് നിർവഹിച്ചു. കിരീടം ഉണ്ണി ഛായാഗ്രഹണവും സന്ദീപ് ചിത്രസംയോജനവും കൈകാര്യം ചെയ്തു.
സൃഷ്ടിപരമായ പിന്തുണ ജെന്നിഫർ ലാലി ജോൺ ആൻഡ് ആതിര, ശബ്ദ മിശ്രണം നിഖിൽ വടകര, പി.ആർ.ഒ മിഥുൻ, സാങ്കേതിക സഹായം പ്രേമം ശേഖർ, നന്ദു രഘുനാഥു, ഷാജഹാൻ അച്ചു അരുൺ രാജ്, ഹർഷ ബാല എന്നിവരാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രണയത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതും, വേർപിരിഞ്ഞ പ്രണയിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും സ്നേഹബന്ധവും തെളിയിക്കുന്നതുമാണ് ‘ഇത്ര ദൂരം’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം.
