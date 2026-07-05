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    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 July 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 12:15 PM IST

    എസ്.എൻ.സി.എസ് മുഹറഖ് ഏരിയ യൂനിറ്റ് നിലവിൽ വന്നു

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    എസ്.എൻ.സി.എസ് മുഹറഖ് ഏരിയ യൂനിറ്റ് നിലവിൽ വന്നു
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    എസ്.എൻ.സി.എസ് മുഹറഖ് യൂനിറ്റ് രൂപീകരണത്തിൽനിന്ന്

    മനാമ: എസ്.എൻ.സി.എസിന്റെ 2026- 2027 കാലഘട്ടത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണ സമിതിയുടെ കീഴിൽ ഏരിയ യൂണിറ്റുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റ ഭാഗമായി ആദ്യമായി മുഹറഖ് ഏരിയയുടെ ഡോ. പൽപ്പൂ കുടുംബ യൂണിറ്റ് നിലവിൽ വന്നു. എസ്.എൻ ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഏരിയ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രജിത് സ്വാഗതവും കൺവീനർ ശിവശങ്കർ അധ്യക്ഷതയും വഹിച്ചു. ഗിരീശൻ തങ്കപ്പൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    ചെയർമാൻ സുനിഷ് സുശീലൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കെ പി, ഏരിയ യൂണിറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ സുരേഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. ഏരിയ യൂണിറ്റ് രക്ഷാധികാരി ബാലചന്ദ്രൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

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    TAGS:FamilyMuharraqUnit
    News Summary - SNCS Muharraq Area Unit has been formed
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