Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:51 AM IST

    ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത്; യു​വ​തി​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും 5000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും

    സ്ഥി​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ ഒ​മ്പ​ത് പേ​ർ​ക്കും ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ
    മ​നാ​മ: ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ 30 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വും 5000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. സ്വ​ന്തം അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​തി​നാ​ണ് ശി​ക്ഷ.കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഒ​മ്പ​ത് പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും 1000 ദി​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    റി​ഫോം ആ​ൻ​ഡ് റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം യു​വ​തി വീ​ണ്ടും ല​ഹ​രി വി​ത​ര​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് വി​രു​ദ്ധ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. യു​വ​തി സ്വ​ന്തം അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ വെ​ച്ചോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​ലി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തോ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.യു​വ​തി​യു​ടെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​മാ​യി ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് പേ​രെ​യും പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ യു​വ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് താ​ൻ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും യു​വ​തി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മ​റ്റ് ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​തി​ക​ളും യു​വ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഹെ​റോ​യി​ൻ, ഹ​ഷീ​ഷ്, മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 15 ദി​നാ​ർ വ​രെ വി​ല​ക്കാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഹെ​റോ​യി​ൻ, മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മി​ൻ എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​നും ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ത​ന്റെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി മോ​ർ​ഫി​ൻ, ഹ​ഷീ​ഷ്, മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് കേ​സ് ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

