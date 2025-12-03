Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightചി​രി​ക്കു​ന്ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:45 PM IST

    ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ നി​ഴ​ലു​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ നി​ഴ​ലു​ക​ളും
    cancel

    2025ലെ ​ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി മ​ന​സ്സ് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ആ​കാ​ശ​പ്പ​ര​വ​താ​നി​യി​ൽ ഒ​രു യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി. പ​ണ്ട് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ഹ​രി​ത​സു​ന്ദ​ര സു​ഖ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ യാ​ത്ര നി​ന്നു. മ​ന​സ്സ് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷി​ച്ചു.

    വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ നാ​ട്ടി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഒ​പ്പം പ​ഠി​ച്ച ര​ണ്ട് കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലാ​തെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ തോ​ന്നു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വോ​ട്ടാ​യി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ന​ന്മ​യും ജ​ന​സേ​വ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വേ​ണം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ. അ​തു​പോ​ലെ പ​റ​യു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന് സ്വ​ന്തം മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​വൂ. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് പാ​ഴാ​ക​രു​ത്, അ​വ​രു​ടെ നേ​താ​വി​ന് ക​ഴി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചി​ന്ത ര​ണ്ടു ഭാ​ഗ​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ നാ​ട് ന​ന്നാ​കും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാം പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    പ​ണ്ട്, പ​ഠി​ച്ച സ്‌​കൂ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ വ​രി​വ​രി​യാ​യി നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഓ​ർ​മ വ​ന്ന​ത് പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​ല​ക്ഷ​നാ​ണ്. അ​ഞ്ചി​ലും ഏ​ഴി​ലും ക്ലാ​സി​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ചു. കാ​ലം മാ​റി ഇ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഇ​ല്ല. പേ​പ്പ​റി​ൽ കു​റി​ച്ചി​ടു​ന്ന സ​മ​യ​വും ക​ട​ന്നു​പോ​യി. വോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ എ​ത്തി അ​തി​ലും വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. നാ​ടി​ന്റെ ന​ന്മ​യും വി​ക​സ​ന​വും മ​ന​സ്സി​ൽ ക​ണ്ട് ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പൊ​രു​ൾ എ​ത്ര​മാ​ത്രം എ​ത്തി എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ഇ​ട​ക്കി​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​രു​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യും. വീ​ടി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ​യും അ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​ത്തു​ന്ന അ​ണി​ക​ളു​ടെ​യും പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മു​ഖം ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ മാ​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    പോ​സ്റ്റി​ലും മ​തി​ലി​ലും അ​തു​പോ​ലെ കി​ട്ടു​ന്ന എ​ല്ലാ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ നേ​ര​ത്തേ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കും. പി​ന്നെ, വ​ഴി​യെ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ചി​രി​ച്ചു കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ മു​ഖ​വും വ​ലി​യ പേ​രും ചി​ഹ്ന​വും കാ​ണാ​ൻ ഒ​രു ന​ല്ല ച​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​തു​പോ​ലെ ഭി​ത്തി​യി​ൽ വ​ര​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രു​ന്നു.

    നാ​ടും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഒ​ക്കെ മാ​റി. വി​ക​സ​നം എ​ത്തി​യ നാ​ടി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​ല​രും പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച എ​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ഫ്രെ​യി​മി​ൽ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ എ​ന്റെ നാ​ട് എ​ന്റെ റോ​ഡ് എ​ന്നൊ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ൽ ചി​ന്തി​ച്ച് അ​തി​നെ വ​ലു​താ​ക്കി കാ​ണും. മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യോ എ​ന്നൊ​രു ചോ​ദ്യം പി​ന്നെ​യും മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തും. അ​തൊ​ക്കെ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും അ​റി​യാ​നും വാ​ഹ​ന​വു​മെ​ടു​ത്ത് യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങും. കൊ​ള്ളാ​മെ​ന്ന വാ​ക്ക് ഉ​ച്ഛ​രി​ക്കും മു​മ്പേ വാ​ഹ​നം കു​ഴി​യി​ൽ താ​ഴും. പി​ന്നി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന വാ​ക്കി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​ക​ലെ മ​റ​യും. പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക്ക്‌ ശ​ക്തി​യു​ണ്ടോ? അ​വ​ൻ നാ​ളെ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​വ​ൻ അ​ല്ലേ? വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​ന​സ്സി​ൽ വി​തു​മ്പു​ന്ന ഹൃ​ദ​യം നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു വോ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്തു​പോ​കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വീ​ട്ടി​ൽ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, എ​ങ്ങ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​വ​ർ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വീ​ണ്ടും ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​വു​മാ​യി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, വ​ഴി മോ​ശം. ഇ​വി​ടെ വ​ഴി വി​ള​ക്ക് തെ​ളി​ഞ്ഞി​ട്ട് കു​റെ​യാ​യി എ​ന്ന് പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ. അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു മ​ടു​ത്തു. പി​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ലൊ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ നി​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ തി​ര​ക്കു​ക​ളും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ച് എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ പ​രാ​തി​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​നോ​ഭാ​വം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. നാ​ടി​നു വി​ക​സ​നം വേ​ണം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulf
    News Summary - Smiling faces and shadows of hope
    Similar News
    Next Story
    X