Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:45 AM IST

    സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജി​ഫ്‌​രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ഏ​രി​യ മ​ർ​ഖ​സ് ദാ​റു​ൽ ഉ​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദു​ൽ ഉ​ല​മ അ​സ്സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്‌​രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ കു​റ്റ്യാ​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്‌​മാ​ഈ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ശാ​ഫി പാ​റ​ക്ക​ട്ട, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി എ​രു​മാ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി വ​യ​നാ​ട്, മു​സ്ത​ഫ ഹു​ദ​വി മു​ത്തേ​ടം, ഹ​നീ​ഫ മോ​ളൂ​ർ, ശം​സീ​ർ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, അ​ർ​ഷാ​ദ് മോ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

