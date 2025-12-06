Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​നാ​മ​യി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:34 AM IST

    മ​നാ​മ​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ-​ഷെ​യ​റി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്ക​ൽ ല​ക്ഷ്യം
    മ​നാ​മ​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ-​ഷെ​യ​റി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്രാ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ-​ഷെ​യ​റി​ങ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഡോ. ​ബ​ഷാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട്, സു​സ്ഥി​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു​ള്ള ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കോ അ​ടു​ത്തു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. ലൈ​വ് മാ​പ്പു​ക​ളും ത​ത്സ​മ​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്ഥ​ല​വും സ​മ​യ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ആ​പ്പ് മാ​ച്ച് ചെ​യ്യും.

    ഇ​ന്ധ​ന​ച്ചെ​ല​വ് പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഓ​പ്ഷ​നും ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും. കൃ​ത്യ​മാ​യ യാ​ത്രാ​രീ​തി​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ കൂ​ട്ടം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ൻ​കി​ട വാ​ണി​ജ്യ, ഓ​ഫി​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ​യും, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബി.​ഐ.​ബി.​എ​ഫ് പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ജോ​ലി സ​മ​യ​വും റൂ​ട്ടു​ക​ളും നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ യാ​ത്രാ​രീ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം, ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത-​ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamagulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Smart car-sharing scheme approved in Manama
    Similar News
    Next Story
    X