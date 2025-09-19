Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:51 AM IST

    ചെ​റു​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സും; ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം വ​രെ 10,000 ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ
    ചെ​റു​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സും; ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം
    മ​നാ​മ: ചെ​റു​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം വ​രെ ഈ ​പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി 10,000ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും 53 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം പോ​ർ​ട്ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​രി​ടൈം അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ദ​ർ ഹൂ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പ്ലാ​ൻ (2023-2026), ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് വി​ഷ​ൻ 2030 എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് ജ​ല​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക, പു​തു​ക്കു​ക, നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം കൈ​മാ​റ​ൽ, ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ലേ​റ്റ് പ്രി​ന്റ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും പു​തു​ക്കു​ക, ഡി​ലീ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പു​തി​യ​ത് എ​ടു​ക്കാ​നും ഈ ​ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ൽ സം​വി​ധാ​നം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണം അ​ട​ക്കാ​നും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും സ​മ​യ​വും പ​രി​ശ്ര​മ​വും ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    TAGS:bahrainnewsLicensingE-portalgulf news malayalam
