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    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 July 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 10:32 AM IST

    ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിക്കും; വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ

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    രാജ്യത്തെ മൊത്തം സി.ആറിൽ 93.4 ശതമാനവും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളാണ്
    ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിക്കും; വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ നിന്ന് ഗൾഫ്, അറബ് മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ 93.4 ശതമാനവും (ഏകദേശം 86,000) ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളായ സാഹചര്യത്തിൽ, അവയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ബ്രാൻഡുകളായി ഉയർത്തുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

    കാപിറ്റൽ ട്രസ്റ്റീസ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും ബഹ്‌റൈൻ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റി വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ഡോ. ഖുലൂദ് അൽ ഖത്താനാണ് പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ബഹ്‌റൈൻ ഒരു ചെറിയ വിപണിയായതിനാൽ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ച നിലനിർത്താനും ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ദീർഘകാല വിജയം ഉറപ്പാക്കാനും സംരംഭകർ തുടക്കം മുതൽക്കേ പ്രാദേശികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുപുലർത്തണമെന്ന് ഡോ. ഖുലൂദ് പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയുള്ള ബിസിനസ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും, സംരംഭകർ ആദ്യം ഗൾഫ് വിപണിയിലേക്കും പിന്നീട് അറബ് ലോകത്തേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ബഹ്‌റൈന്റെ ഭക്ഷ്യമേഖല മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞ അവർ, പാക്കേജിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ്, പ്രോഡക്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ബഹ്‌റൈൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ മത്സരക്ഷമത കൈവരിക്കാനാകും. പാർലമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക കാര്യ സമിതി ചെയർമാനും ബഹ്‌റൈൻ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാനുമായ എംപി അഹമ്മദ് അൽ സലൂം പദ്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

    ബഹ്‌റൈനിലെ സംരംഭകർ ചിറകുവിരിച്ച് പറക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ പദ്ധതികൾ സംരംഭകർക്ക് കരുത്തുറ്റ ബിസിനസ്സുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഗൾഫ്, അറബ് വിപണികളിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ സംരംഭകരും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ബഹ്‌റൈന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നവീകരണത്തിന്റെയും സംരംഭകത്വത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് കാപിറ്റൽ ട്രസ്റ്റീസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സാലിഹ് തറാദ പറഞ്ഞു.

    ബഹ്‌റൈനിലെ സംരംഭങ്ങൾ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറം വിജയിക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിഭയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയും സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:Gulf NewsSmall BusinessesBahrain News
    News Summary - Small businesses will be included; new plans to expand into foreign markets
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