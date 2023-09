cancel camera_alt അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ ആ​ദി​ൽ​ഫ​ഖ്​​റു By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ ആ​ദി​ൽ​ഫ​ഖ്​​റു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ച്ച്.​ക്യൂ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ 17ാമ​ത്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ​യു​ണ്ടാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ല​ക്ഷ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​യം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2022-2026 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ കൗ​ൺ​സി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ചാ​സൂ​ചി​ക ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്​ ​ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ശൈ​ഖ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഫാ​ദി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​വീ​ക​രി​ച്ച ടാ​ർ​ജ​റ്റ്​ വി​ശ​ക​ല​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ലോ​ൺ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ ബാ​ങ്ക്​ ആ​വി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

