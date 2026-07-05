സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജമേകാൻ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണം- റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട്

സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജമേകാൻ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണം- റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട്text_fields
മനാമ: സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി കർമ്മ രംഗത്ത് സജീവമാകണമെന്ന് റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട് പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈൻ സമസ്ത ഗലാലി ഏരിയയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് യൂണിറ്റ് പൾസിൽ വെർച്ചൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ത്രൈമാസ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി "ഒറ്റ മനസ്സ്, ഒരേ ദിശയിൽ" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പൾസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനായിരുന്നു സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ഗലാലി ഏരിയയിൽ വെച്ച് നടന്നത്. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഷഹീം ദാരിമി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന നിർവഹിച്ചു. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി മജീദ് ചോലക്കോടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിചയപ്പെടൽ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരുന്നു.
സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ഗലാലി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നാസർ ജൗധർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് പാലത്തിങ്ങൽ, ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് മുണ്ടേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നവാസ് കുണ്ടറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അനസ് ഹസനി സ്വാഗതവും ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ഷാജഹാൻ കടലായി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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