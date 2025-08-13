Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന്; സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന്; സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ‘ മ​തേ​ത​ര​ത്വം; ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​തം’ ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30ന് ​മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ തേ​ങ്ങാ​പ്പ​ട്ട​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ഭാ​തം റെ​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ഡി​റ്റ​റും എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യിരിക്കും.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും മ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കൂ​ടാ​തെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി ഫാ​ദ​ർ അ​നൂ​പ് പ്ര​സം​ഗി​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഏ​രി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ വി​ഖാ​യ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

