Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:33 AM IST

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ‘ത​ൻ​ബീ​ഹ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ‘ത​ൻ​ബീ​ഹ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ‘ത​ൻ​ബീ​ഹ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മാ​സം​തോ​റും ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള ത​ൻ​ബീ​ഹ് അ​തി​ന്‍റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് പ​ഠ​ന​വേ​ദി സ​മ​സ്ത ജി​ദ്അ​ലി ഏ​രി​യ മ​ദ്റ​സ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​സ്ത ഹി​ദ്ദ് -അ​റാ​ദ് ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ബീ​അ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ് വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ്മ​ര​ണീ​യം സെ​ഷ​ന് അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ജീ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, സ​മ​സ്ത ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ​ഫീ​ഖ് ഫൈ​സി, സ​മ​സ്ത ജി​ദ്അ​ലി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം ശം​സീ​ർ ജി​ദാ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​സ്ത ജി​ദ്അ​ലി ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഏ​രി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSKSSF BahrainSamasta Bahrain
    News Summary - SKSSF Bahrain organized ‘Tanbeeh’
    Similar News
    Next Story
    X