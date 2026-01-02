എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി സ്ഥാപക ദിനം ആചരിച്ചുtext_fields
മനാമ: സമസ്ത കേരള സുന്നി ബാല വേദി ബഹ്റൈൻ റെയ്ഞ്ചിന്റെ കീഴിൽ എസ്.കെ.എസ്.ബി.വിയുടെ 32ാമത് സ്ഥാപക ദിനം ആഘോഷിച്ചു. മനാമ സമസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാൻ തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തി. ബഹ്റൈൻ റെയഞ്ച് ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് യാസർ ജിഫ്രി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബഹ്റൈൻ റെയ്ഞ്ച് പരീക്ഷ ബോർഡ് ചെയർമാൻ അശ്റഫ് അൻവരി ചേലക്കര ആമുഖഭാഷ നടത്തി. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എടവണ്ണപ്പാറ പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷാൻ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എം അബ്ദുൽ വാഹിദ്, ബഹ്റൈൻ റെയ്ഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഷീർ ദാരിമി,
എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ മജീദ് ചോലക്കോട്, എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി ചെയർമാൻ സഈദ് മൗലവി, കൺവീനർ നിഷാൻ ബാഖവി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. റബീഹ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്, അബ്ദുറസാഖ് ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി റെയ്ഞ്ച് ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് യാസീൻ മനാമ സ്വാഗതവും എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി റെയ്ഞ്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി തങ്ങൾ ഉമ്മുൽഹസം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register