Madhyamam
    Bahrain
    2 Jan 2026 11:23 AM IST
    2 Jan 2026 11:23 AM IST

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി സ്ഥാ​പ​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി ബാ​ല വേ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ചി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി​യു​ടെ 32ാമ​ത് സ്ഥാ​പ​ക ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ റെ​യ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് യാ​സ​ർ ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ച് പ​രീ​ക്ഷ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ ന​ട​ത്തി. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി,

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട്, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഈ​ദ് മൗ​ല​വി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ബീ​ഹ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്‌ ഫൈ​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി റെ​യ്ഞ്ച് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യാ​സീ​ൻ മ​നാ​മ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി റെ​യ്ഞ്ച് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് അ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​സം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

