Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 12:36 PM IST

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റെ​യ്ഞ്ച് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സ​മ​സ്‌​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​ബീ​ഹ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി, ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​നാ​മ, ഹൂ​റ, ജി​ദാ​ലി, മു​ഹ​റ​ഖ്, ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ, റി​ഫ, ഗ​ലാ​ലി, ഹി​ദ്ദ് മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​സ്താ​ദു​മാ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് ഐ​നു​ൽ ഹു​ദ​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ദ് നാ​സ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഹി​ദ്ദി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഖ്‌​റു​ദീ​ൻ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഈ​ദ് മൗ​ല​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​യാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence DayBahrain Newscelebrates
    News Summary - S.K.S.B.V. Bahrain Range celebrates Independence Day
    Similar News
    Next Story
    X