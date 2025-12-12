Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:45 AM IST

    ജ​നാ​ബി​യ​യി​ൽ ടൈ​ലോ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടേ​താ​ണ് ഈ ​അ​സ്ഥി​കൂ​ടം
    ജ​നാ​ബി​യ​യി​ൽ ടൈ​ലോ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ഉ​ൽ​ഖ​ന​ന​ത്തി​നി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ടൈ​ലോ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​നാ​ബി​യ പു​രാ​വ​സ്തു സൈ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ൽ​ഖ​ന​ന​ത്തി​നി​ടെ, ടൈ​ലോ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി. പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 30നും 50​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഒ​രു സ്ത്രീ​യു​ടേ​താ​ണ് ഈ ​അ​സ്ഥി​കൂ​ടം.

    അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഒ​ടി​വ്, വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ സ​ന്ധി​വാ​ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്ത് സം​ഭ​വി​ച്ച രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സൂ​ച​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ന്നാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​അ​സ്ഥി​കൂ​ടം, ദ്ര​വി​ച്ചു​പോ​യ നി​ല​യി​ലു​ള്ള ദി​ൽ​മൂ​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രു അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​രി ഈ ​ശ​വ​ക്ക​ല്ല​റ​യു​ടെ ത്രി​മാ​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ജ​കീ​യ ശ​വ​കു​ടീ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​നാ​ബി​യ ബ​റി​യ​ൽ മൗ​ണ്ട് ഫീ​ൽ​ഡി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഉ​ൽ​ഖ​ന​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ മ​ഹ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​ശ​വ​ക്ക​ല്ല​റ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ദി​ൽ​മു​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ത് ടൈ​ലോ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ​വ​ക്ക​ല്ല​റ​ക​ൾ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ അ​ത് ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ചി​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ 1000 മു​ത​ൽ 2000 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ല്ല​റ​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഓ​ക്ക്‌​ലാ​ൻ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ബ​യോ ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​കൈ​റ്റ്‌​ലി​ൻ സ്മി​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം ലാ​ബി​ലാ​ണ് ന​ര​വം​ശ​ശാ​സ്ത്ര പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഡി.​എ​ൻ.​എ സീ​ക്വ​ൻ​സി​ങ് ഭാ​വി​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ മ​ഹ​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Skeleton from the Tylos period discovered in Janabiya
