Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:41 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ത​മ്പാ​ക്കും മ​ദ്യ​വും വി​റ്റു; ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്
    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ത​മ്പാ​ക്കും മ​ദ്യ​വും വി​റ്റു; ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ത​മ്പാ​ക്കും മ​ദ്യ​വും വി​റ്റ​തി​നും വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ​യി​ൽ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ (സി.​ഐ.​ഡി) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ത​മ്പാ​ക്കി​ന്റെ​യും മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ലി​യ ശേ​ഖ​ര​വും ഒ​പ്പം ചി​ല ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വ​യ​റു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ മീ​ഡി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 17718888 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsTobaccoillegallyBahrain Newsarrested
    News Summary - Six arrested for illegally selling tobacco and alcohol
