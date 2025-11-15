Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 15 Nov 2025 1:26 PM IST
    date_range 15 Nov 2025 1:26 PM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മ​ല്ല, പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മ​ല്ല, പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    പ്ര​വാ​സി സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന്റെ പൗ​ര​ത്വ​നി​ഷേ​ധ പ​ദ്ധ​തി വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​വാ​സി സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വോ​ട്ട് ചോ​രി​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ഓ​മ​ന​പ്പേ​രി​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച് അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ നീ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും കേ​ര​ള ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​ത് ഗൂ​ഢ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക പൗ​ര​ത്വ​നി​ഷേ​ധ​വും പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പി​ന്നാ​ക്ക ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. നീ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന ഇ​ള​വ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ദു​രൂ​ഹ​മാ​ണ്. അ​സ​മി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​യ പൗ​ര​ത്വ നി​ഷേ​ധ​വും ബി​ഹാ​റി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ലി​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​തും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​നെ ചെ​റു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര്‌ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗം സ​ജീ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന പു​തു​താ​യി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ങ്കി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വെ​റും വോ​ട്ടു​ന​ഷ്ടം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഭാ​വി​യി​ൽ പൗ​ര​ത്വ​ന​ഷ്ടം പോ​ലു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ല വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് എ​രു​മേ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ജീ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

