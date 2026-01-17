Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:28 PM IST

    എ​സ്.​ഐ‌.​ആ​ർ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു മേ​ലു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    എ​സ്.​ഐ‌.​ആ​ർ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു മേ​ലു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​സ്‌.​ഐ‌.​ആ​ർ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വാ​ണ് പൗ​ര​ന്റെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം. ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു രാ​ജ്യം യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​ത്തെ പോ​ലും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ‌.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്‌.​ഐ‌.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​ഴി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​ർ​ക്കും ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ, യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ തു​റ​ന്ന ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ദ​രി​ദ്ര​ർ, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ‌.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദോ​ഷം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ അ​ജ്മ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം സു​താ​ര്യ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര​വു​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ എ​സ്‌.​ഐ‌.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പി​ന്തു​ണ കൂ​ടു​ത​ലാ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ​ത്ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ജ്മ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് എ​രു​മേ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ, സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ, അ​ഡ്വ. ഷ​ഫ്‌​ന ത​യ്യി​ബ്, ഷി​ജി​ന ആ​ഷി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

