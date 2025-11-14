Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:25 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വി​സ്ഡം ഇ​സ്ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ജ​ന​സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഹൂ​റ റ​യ്യാ​ൻ മ​ദ്രാ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്‌​യ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്നാ​ലു​ള്ള ഭ​വി​ഷ്യ​ത്തു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് സ​ദ​സ്സി​നെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ങ്ങി​നെ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ങ്ങി​നെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഷ​ബീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ദ​സ്സി​ന് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സ​ദ​സ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പി.​പി. ഹ​നീ​ഫ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് മ​ണി​വ​രെ റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:campaignawarenessgulfnewsSIR
