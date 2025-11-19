Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    19 Nov 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 2:09 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ ബോധവത്കരണം

    എസ്.ഐ.ആർ ബോധവത്കരണം
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കേ​ന്ദ്ര ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ പാ​ലി​ക്ക​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​പോ​ലൊ​രു പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ളി അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് സ​ദ​സ്സി​ന് ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ൽ​കി. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​സ്‌​ഡം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​ത് തി​ക​ച്ചും പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​നു ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

