Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:38 AM IST

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ‘ഒ​റ്റ പ​രി​ശോ​ധ​ന’; യാ​ത്ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മി​ട​യി​ൽ
    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ‘ഒ​റ്റ പ​രി​ശോ​ധ​ന’; യാ​ത്ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​നാ​മ: ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'ഒ​റ്റ പ​രി​ശോ​ധ​ന' യാ​ത്ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യോ​മ​യാ​ത്രാ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ആ​ദ്യ പൈ​ല​റ്റ് ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 42ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​രം​ഭം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന പ്ര​കാ​രം ഗ​ൾ​ഫ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഒ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, ക​സ്റ്റം​സ്, സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സെം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം യു.​എ.​ഇ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യോ​മ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം ആ​ദ്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യാ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ആ​റ് ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഈ ​യാ​ത്രാ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് മാ​തൃ​ക വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.

    പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നാ​യി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ യാ​ത്രാ​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും പ​ങ്കി​ടാ​നു​മാ​യി ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും ഒ​രു​ക്കും. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​നി​ലെ ഷെ​ങ്ക​ൻ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ഈ '​ഒ​റ്റ-​പ​രി​ശോ​ധ​ന' സം​വി​ധാ​നം ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ്. യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി. ഒ​റ്റ പെ​ർ​മി​റ്റി​ൽ ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന 'ജി​സി​സി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടൂ​ർ​സ് വി​സ' എ​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ പ​ദ്ധ​തി​യും ജി.​സി.​സി ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Single Inspection’ among GCC countries; Travel system approved
