Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസിഞ്ച് മലയാളി ഈദ് ഗാഹ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 May 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 11:13 AM IST

    സിഞ്ച് മലയാളി ഈദ് ഗാഹ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    സിഞ്ച് മലയാളി ഈദ് ഗാഹ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി
    cancel

    മനാമ: സുന്നി ഔഖാഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ നേതൃതത്തിൽ അൽജാബിരിയ ടെക്നികൽ ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈദ് ഗാഹിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഹംസ മേപ്പാടി ചെയർമാനും സിറാജ് മേപ്പയൂർ കൺവീനറായും നാസർ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് മേധാവിയും അബ്ദുള്ള അലിഹസൻ, റിയാസ് പാലത്ത്, ബഷീർ എറണാകുളം എന്നിവരെ രക്ഷാധികാരിയുമായ വിപുലമായ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി. വിശ്വാസികൾ വുളുവെടുത്തു ഈദ് മുസല്ലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സംഘടക സമിതി അറിയിച്ചു.

    സഫീർ കെ.കെ, ആഷിക് (പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനേഴ്സ്), നൂറുദ്ദീൻ ഷാഫി ( ഈദ് ഗാഹ് സജീകരണ കോആർഡിനേറ്റർ), ബഷീർ മാത്തോട്ടം (മീഡിയ), ജൻസീർ (റിഫ്രെഷ്മെന്റ്), മുംനാസ്, ഫാസിൽ (ഫിനാൻസ്), അഷറഫ്, നൗഷാദ് അക്ബർ അലി (വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻസ്), അസ്ഹർ (സോഷ്യൽ മീഡിയ), ഷമീം (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ), സമീർ (ട്രാൻസ്പോർടേഷൻ), മുബ്നിസ് (വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം കൺവീനർ), ഫൈസൽ, ഷഫീക്ക്, സാബിർ, മുർഷിദ്, ഹമീദ് വയനാട്, ഷെരീഫ്, നാഫി, റഷീദ് ബാലുശ്ശേരി ( വളണ്ടിയേഴ്സ് ) സലീന റാഫി, ഇസ്മത്ത് ജാൻസിർ, നാജിയ നൂറുദ്ദീൻ, റൂബി സഫീർ, ഹസീന സിറാജ്, ഷിബില നാസർ, ലുബൈബ ആഷിക്, ഫെബിൻ മുംനാസ്സ്, സുനബി ഷമീം, നഹീമ സാബിർ, ഫാത്തിമ നാഫി, ആശികാ ഫൈസൽ (ലേഡീസ് വിംഗ് കോഓർഡിനേറ്റർസ്) എന്നിവരെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സഫീർ കെ.കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ഹംസ മേപ്പാടി യോഗം നിയന്ത്രിച്ചു. ഫാസിൽ ഉത്ബോധനം നടത്തുകയും ബഷീർ മാത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗ നടപടികൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsEid Gah
    News Summary - Sindh Malayali Eid Gah preparations complete
    Similar News
    Next Story
    X