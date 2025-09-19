Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസിം​സ് ഓ​ണം മ​ഹാ​സ​ദ്യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:31 AM IST

    സിം​സ് ഓ​ണം മ​ഹാ​സ​ദ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സിം​സ് ഓ​ണം മ​ഹാ​സ​ദ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (സിം​സ്) ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണം മ​ഹാ​സ​ദ്യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ധാ​രി പാ​ർ​ക്ക് ന്യൂ ​സീ​സ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സൊ​സൈ​റ്റി​യു​യു​ടെ ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ സ​ദ്യ​യി​ൽ 2000 ത്തോ​ളം അ​തി​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ്, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സിം​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ബി​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​സ്, അ​ജി​ഷ് ടോം, ​ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, സി​ജോ ആ​ന്റ​ണി, ജെ​യ്‌​മി തെ​റ്റ​യി​ൽ, ജി​ജോ ജോ​ർ​ജ്, പ്രേം​ജി ജോ​ൺ, റെ​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ, കോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പോ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ, ഓ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​യ് ത​രി​യ​ത്ത്, ഓ​ണം സ​ദ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​യ് ജോ​സ​ഫ്, സ​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, പോ​ൾ ഉ​രു​വ​ത്ത്, ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ്, ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​സ​ഫ്, ജേ​ക്ക​ബ്‌ വാ​ഴ​പ്പ​ള്ളി, സോ​ജി മാ​ത്യു, ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ജി​ബി അ​ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സിം​സ് ഓ​ണം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ദ്യ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സിം​സ് മ്യൂ​സി​ക് ക്ല​ബ് അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ഗാ​ന​മേ​ള​യും സിം​സ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​വും മാ​വേ​ലി​യും ഓ​ണം ഫോ​ട്ടോ കോ​ർ​ണ​റും സിം​സ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - SIMS organized Onam Mahasadya
    Similar News
    Next Story
    X