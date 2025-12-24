Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:48 AM IST

    സി​ജോ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    സി​ജോ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം
    സി​ജോ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​തി​ഭ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം സി​ജോ​യു​ടെ ആ​ക​സ്മി​ക നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ ഹാ​ളി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ. ​ന​ജീ​ർ ബു​ഹാ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ര​ഖി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ.​സു​ലേ​ഷ് വി.​കെ, പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​ഹേ​ഷ്‌ കെ.​വി, വ​നി​താ വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​രി​ത മേ​ല​ത്ത്, പ്ര​തി​ഭ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, മെം​ബ​ർ ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത്, റി​ഫ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ര​ഞ്ജു ഹ​രീ​ഷ്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ൻ, ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പ്ര​ദീ​പ് പ​തേ​രി, വെ​സ്റ്റ് റി​ഫ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ച​ന്ദ്ര​ൻ പി​ണ​റാ​യി, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ശ​ശി കെ ​കെ , രാ​ജീ​വ​ൻ എം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സി​ജോ​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

