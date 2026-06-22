Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 4:31 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 4:31 PM IST

    ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒപ്പിട്ട ജേഴ്സികൾ ലേലത്തിന്; മാസാദുമായി ചേർന്ന് ബഹ്‌റൈനിൽ ലോകകപ്പ് ആവേശം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐക്കർ കാസില്ലാസ്, റിവാൾഡോ, ആന്ദ്രേ പിർലോ, പോൾ സ്കോൾസ് എന്നീ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ ഒപ്പിട്ട ജേഴ്സികളാണ് ലേലത്തിനുള്ളത്
    ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒപ്പിട്ട ജേഴ്സികൾ ലേലത്തിന്; മാസാദുമായി ചേർന്ന് ബഹ്‌റൈനിൽ ലോകകപ്പ് ആവേശം
    cancel

    മനാമ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിനിടയിൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി സുവർണ്ണാവസരമൊരുക്കി ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ ലേല പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'മാസാദ്'. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളുടെതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച നാല് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒപ്പിട്ട ജേഴ്സികൾ ലേലത്തിന് വെച്ചാണ് മാസാദ് ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത്.

    സ്പെയിനിന്റെ ഐക്കർ കാസില്ലാസ്, ബ്രസീലിന്റെ റിവാൾഡോ, ഇറ്റലിയുടെ ആൻഡ്രിയ പിർലോ, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പോൾ സ്കോൾസ് എന്നീ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ ഒപ്പിട്ട ജേഴ്സികളാണ് ലേലത്തിനുള്ളത്. ബഹ്‌റൈനിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലുമുള്ള ആരാധകർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഈ അപൂർവ്വ ജേഴ്സികൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കും. ജൂൺ 30 വരെ മാസാദ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

    കൂടാതെ, ലോകകപ്പ് ആവേശം വർധിപ്പിക്കാനായി മാസാദിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ 'ഗസ് ആൻഡ് വിൻ' ( മത്സരവും നടക്കുന്നുണ്ട്. വിജയികൾക്ക് 100 ബി.ഡി മാസാദ് വാലറ്റിലേക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ പല നിമിഷങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച താരങ്ങളുടെ ഈ ജേഴ്സികൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വലിയ താത്പര്യമാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ലേലം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മാസാദിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:auctionWorld football legendsjerseysWorld Cup 2026
    News Summary - Signed jerseys of football legends up for auction
    Similar News
    Next Story
    X