    Posted On
    30 Dec 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    30 Dec 2025 10:09 AM IST

    ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​യി​ള​വ് നീ​ട്ടേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    മ​നാ​മ: ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ൾ പ​കു​തി​യാ​യി അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഷൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​നും കൗ​ൺ​സി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ ‘ഹാ​ഫ് സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ്’ വ​ഴി അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി നി​ല​വി​ലെ ഏ​ഴു​ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 30 ദി​വ​സ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ര​സി​ച്ച​ത്.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗൗ​ര​വം കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.​റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.​

    അ​തേ സ​മ​യം, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​തി​യ ‘സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ നി​യ​മം’ കൗ​ൺ​സി​ൽ പാ​സാ​ക്കി. 1998ലെ ​കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​മം.​ന​ഴ്‌​സ​റി​ക​ൾ, കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ, വി​ദേ​ശ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തി​യ നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് റെ​പ്ര​സെ​ന്റേ​റ്റി​വ്സ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന് അ​വ​രു​ടെ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത അ​ന്തി​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

