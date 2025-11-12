Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവാടക നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:50 PM IST

    വാടക നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ തള്ളി ശൂറാ കൗൺസിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വാടക നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ തള്ളി ശൂറാ കൗൺസിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ വാ​ട​ക നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ത​ള്ളി.

    പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​ത് നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കാ​നും വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ വീ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചാ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    എ​ങ്കി​ലും, നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വീ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​തി​യാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പൊ​തു യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ട്ട​ക്ക​രാ​റി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം മ​റ്റ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ താ​മ​സ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​യാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​യാ​ൻ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lawrentamendment billShura Councilrejects
    News Summary - Shura Council rejects Rent Law Amendment Bill
    Similar News
    Next Story
    X