Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പ്രവാസികളുടെ ലൈസൻസ് വിസയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശം തള്ളി ശൂറ കൗൺസിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസികളുടെ ലൈസൻസ് വിസയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശം തള്ളി ശൂറ കൗൺസിൽ
    cancel

    മനാമ: പ്രവാസികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാലാവധി അവരുടെ വിസയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമഭേദഗതി നിർദ്ദേശം ശൂറ കൗൺസിൽ നിരസിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശം പ്രവാസികൾക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ജമാൽ മുഹമ്മദ് ഫഖ്‌റോയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ശൂറ കൗൺസിലിന്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്.

    ട്രാഫിക് നിയമത്തിലെ 19-ാം വകുപ്പ് ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിരുന്നു നീക്കം. എന്നാൽ വിസ കാലാവധിയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ശേഷിയെയും ആരോഗ്യക്ഷമതയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നാൽ വിസ രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ പദവിയെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ തന്നെ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾക്കും പുതുക്കലിനും സാധുതയുള്ള വിസ ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സമിതി, ലൈസൻസ് വിസ കാലാവധിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പുതുക്കലുകൾക്കും തുക കണക്കാക്കുന്നതിലെ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തി.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Shura Council rejects proposal to link expatriate licenses to visas
    Next Story
    X