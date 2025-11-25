Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:41 AM IST

    ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് കനത്ത നടപടി; ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം

    വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന റോ​ഡ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കലാണ് ല​ക്ഷ്യം
    ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് കനത്ത നടപടി; ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​നാ​മ: വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന റോ​ഡ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 2014-ലെ ​ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന 2025-ലെ 30-ാം ​ന​മ്പ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് - നി​യ​മ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നേ​ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ടു​ത്ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​യും ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യും വ​ർ​ധി​ക്കും. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത, എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ ഓ​ടി​ക്ക​ൽ, റെ​ഡ് ലൈ​റ്റ് മ​റി​ക​ട​ക്ക​ൽ, ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണം ആ​ധു​നി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യം, പ്ര​തി​രോ​ധം, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ അ​ലി അ​ൽ അ​രാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടാ​തെ പു​തി​യ നി​യ​മം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ല​വി​ലെ പോ​യ​ന്റ് സി​സ്റ്റം ഉ​ട​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള കാ​മ​റ​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ 500 പു​തി​യ ക്യാ​മ​റ​ക​ൾ കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം അ​തി​ന്‍റെ പൈ​ല​റ്റ് ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഡാ​ഷ് ക്യാ​മു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​വ സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ​ത മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വ തെ​ളി​വാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അഞ്ച് വ​ർ​ഷം, 2,000 അ​പ​ക​ട​ം, 300 മ​ര​ണ​ം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 2,000 ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് 300 പേ​ർ​ക്ക്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​പ​ക​ട നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്. നി​യ​മം തെ​റ്റി​ച്ചു​ള്ള അ​മി​ത വേ​ഗ​ത, റെ​ഡ് ലൈ​റ്റ് മ​റി​ക​ട​ക്ക​ൽ, ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ​യു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ആ​കെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 48 ശ​ത​മാ​ന​വും ഗു​രു​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 400 ഓ​ളം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ 6,000 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 11 മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

