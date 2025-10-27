Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 3:06 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 3:06 PM IST

    പു​തി​യ പ്ര​സ്, മീ​ഡി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം

    തു​ട​ർ അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി നി​യ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധ്യ​മ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​സ്, മീ​ഡി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. പ്ര​മു​ഖ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നേ​ര​ത്തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​നി തു​ട​ർ അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. പു​തി​യ നി​യ​മം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മാ​ധ്യ​മ​മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും അ​തി​നു​പ​ക​രം പി​ഴ​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ന​ത്തെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ രം​ഗ​ത്ത് ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത ഘ​ട​ക​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മീ​ഡി​യ​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഇ​ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​യ​മ​പ​ര​വും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​വു​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഈ ​നി​യ​മം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​തും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഈ ​നീ​ക്കം, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​വും തു​റ​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X