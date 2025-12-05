Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Dec 2025 1:52 PM IST
    5 Dec 2025 1:52 PM IST

    ഷുക്കൂർ സ്വലാഹിയുടെ പൊതുപ്രഭാഷണം ഇന്ന്

    ഷുക്കൂർ സ്വലാഹിയുടെ പൊതുപ്രഭാഷണം ഇന്ന്
    മ​നാ​മ: ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ. അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ യു​വ​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 7.30ന്, ‘​ഉ​ത്ത​മ സ​മൂ​ഹം അ​നു​ക​ര​ണീ​യ മാ​തൃ​ക’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ അ​ദ്‌​ലി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ത​സ​മൂ​ഹാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​ഴെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം: 33106589, 3310 2646, 38092855.

