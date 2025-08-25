Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:12 PM IST

    വേ​ണു വ​ട​ക​ര​ക്ക് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    വേ​ണു വ​ട​ക​ര​ക്ക് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    വേ​ണു വ​ട​ക​ര​ക്ക് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന ഷു​ഹൈ​ബ് പ്ര​വാ​സി മി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വേ​ണു വ​ട​ക​ര​ക്ക് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ത്താ​മ​ത് ഐ.​വൈ.​സി.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഡി.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. ജോ​യ്, ഐ.​വൈ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, വ​നി​താ​വേ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, സം​ഘ​ട​ന കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് വേ​ണു വ​ട​ക​ര. നാ​ട്ടി​ലെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്തെ​യും കാ​രു​ണ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി അം​ഗ​ത്വം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ധീ​ര​ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ഷു​ഹൈ​ബ് എ​ട​യ​ന്നൂ​രി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് ഷു​ഹൈ​ബ് പ്ര​വാ​സി മി​ത്ര പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഷു​ഹൈ​ബ് മു​ൻ പ്ര​വാ​സി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഇ​തി​നു മു​മ്പ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര, സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

