    Bahrain
    Posted On
    20 Feb 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    20 Feb 2026 10:12 AM IST

    ഷു​ഹൈ​ബ്, കൃ​പേ​ഷ്, ശ​ര​ത് ലാ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    ഷു​ഹൈ​ബ്, കൃ​പേ​ഷ്, ശ​ര​ത് ലാ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി
    ഷു​ഹൈ​ബ്, കൃ​പേ​ഷ്, ശ​ര​ത് ലാ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഒ.​ഐ.​സി.​സി മി​ഡി​ലീസ്റ്റ്‌ ജ​ന​. ക​ൺ​. രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ കൊ​ല്ലു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​മാ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ഷു​ഹൈ​ബ്, കൃ​പേ​ഷ്, ശ​ര​ത് ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു.

    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം​മൂ​ലം പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്‌ വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ന് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പി​രി​വു​ക​ളും അ​ത് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്ക്‌ തോ​ട്, ഷ​മീം കെ.​സി., പ്ര​ദീ​പ്‌ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സു​മേ​ഷ് ആ​നേ​രി, ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ച​ൻ ക​ച്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​ജി​ൽ ര​മേ​ശ്‌ ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ല​ക്സ്‌ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ നാ​യ​ർ, സ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ പ​നാ​യി, മ​നോ​ജ്‌ ച​ണ്ണ​പ്പേ​ട്ട, ര​ഞ്ചി​ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ, അ​നു​രാ​ജ് ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ്, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, ബി​പി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Shuhaib, Kripesh, and Sharat Lal were commemorated
