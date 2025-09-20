Begin typing your search above and press return to search.
    നാ​ട​ൻ​ക​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം വി​ത​റി ‘ശ്രാ​വ​ണം’

    നാ​ട​ൻ​ക​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം വി​ത​റി ‘ശ്രാ​വ​ണം’
    ‘ശ്രാ​വ​ണം’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ച ടീം ​ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ശ്രാ​വ​ണം’ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ത​ന​ത് നാ​ട​ൻ ക​ളി​ക​ളാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ​ക​ളി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ത​ല​യ​ണ​യ​ടി​യും ക​ണ്ണ് കെ​ട്ടി കു​ട​മ​ടി​യും നാ​ര​ങ്ങ സ്പൂ​ൺ മ​ത്സ​ര​വും കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി​യ സു​ന്ദ​രി​ക്ക് പൊ​ട്ട് തൊ​ട​ൽ മ​ത്സ​ര​വും കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ഉ​ന്ത് ക​ളി​യും ചാ​ക്കി​ൽ ചാ​ട്ട​വും കൈ​ക്ക​രു​ത്തും മെ​യ്‌​വ​ഴ​ക്ക​വും തെ​ളി​യി​ച്ച കി​ളി​ത്ത​ട്ട് ക​ളി​യും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഉ​റി​യ​ടി മ​ത്സ​രം കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം നി​റ​ച്ച​പ്പോ​ൾ തീ​റ്റ മ​ത്സ​രം കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ചി​രി നി​റ​ച്ചു. സ്ലോ ​സൈ​ക്കി​ൾ റേ​സ് മ​ത്സ​ര​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി.

    നാ​ട​ൻ​ക​ളി​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, നി​ര​വ​ധി ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ തു​ളു​നാ​ട​ൻ ക​ബ​ടി ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ബ​ഡി ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടാ​നു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് ക​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ബോ​ണി ജോ​സ്, ഷാ​ജി ദി​വാ​ക​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsFolk songsshravanamBahrain NewsBahrain Keraliya Samajam
    News Summary - ‘Shravanam’ unleashes the enthusiasm of folk songs
