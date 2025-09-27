‘ശ്രാവണം 2025’; ‘സംയോഗ്’ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ഇന്ന്

‘ശ്രാവണം 2025’; ‘സംയോഗ്’ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ഇന്ന്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന "സംയോഗ് " ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ഇന്ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് സമാജം ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഹാളിൽ അരങ്ങേറും.
നൂറ്റമ്പതിൽ പരം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അണി നിരക്കുന്ന " "സംയോഗ് " അരിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് രമ്യ ബിനോജും ബിനോജ് പാവറട്ടിയുമാണ്. സമാജം വനിതാ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ജയാ രവികുമാറാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ. മുൻ പാർലമെൻറ് അംഗം രമ്യ ഹരിദാസ് മുഖ്യാതിഥി ആയി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നുഎല്ലാവരെയും ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രാവണം ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ വർഗ്ഗീസ് ജോർജ്ജ് അറിയിച്ചു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് (39291940/36782497 ) ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
