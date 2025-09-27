Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:31 AM IST

    ‘ശ്രാവണം 2025’; ‘സംയോഗ്’ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ഇന്ന്

    ‘ശ്രാവണം 2025’; ‘സംയോഗ്’ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ഇന്ന്
    മനാമ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന "സം​യോ​ഗ് " ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ് ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 8 മ​ണി​ക്ക് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    നൂ​റ്റ​മ്പ​തി​ൽ പ​രം സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ണി നി​ര​ക്കു​ന്ന " "സം​യോ​ഗ് " അ​രി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് ര​മ്യ ബി​നോ​ജും ബി​നോ​ജ് പാ​വ​റ​ട്ടി​യു​മാ​ണ്. സ​മാ​ജം വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യാ ര​വി​കു​മാ​റാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ. മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ൻ​റ് അം​ഗം ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ലേ​ക്കു സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ശ്രാ​വ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്ജ് അ​റി​യി​ച്ചു.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (39291940/36782497 ) ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

