Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    3 Sept 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 2:47 PM IST

    'ശ്രാവണം 2025' 10 സ്റ്റാർസ് ടീമിന് മികച്ച സ്റ്റാളിനുള്ള പുരസ്കാരം

    ശ്രാവണം 2025 10 സ്റ്റാർസ് ടീമിന് മികച്ച സ്റ്റാളിനുള്ള പുരസ്കാരം
    10 സ്റ്റാ​ർ​സ് ടീം '​ശ്രാ​വ​ണം 2025' മ​ഹാ​രു​ചി​മേ​ള​യി​ൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ​സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'ശ്രാ​വ​ണം 2025'ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ഹാ​രു​ചി​മേ​ള​യി​ൽ '10 സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ടം​വ​ലി ടീം' ​ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ്റ്റാ​ളി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​നം നേ​ടി. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ 'ദേ ​പു​ട്ട്' ഉ​ട​മ പാ​ർ​വ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ടീം ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 21ഓ​ളം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് മ​ഹാ​രു​ചി​മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 10 സ്റ്റാ​ർ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ടം​വ​ലി ടീ​മി​ന്റെ സ്റ്റാ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടി.​വി-​സി​നി​മ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് ആ​ണ് മി​ക​ച്ച സ്റ്റാ​ളി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

