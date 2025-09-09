Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:19 AM IST

    ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി ശ്രാ​വ​ണം

    ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ മ​ത്സ​രം കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​മ​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ ഓ​ണ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വേ​റി​ട്ടൊ​ര​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ക​സ​വ് മു​ണ്ടു​ക​ൾ, സെ​റ്റ് സാ​രി​ക​ൾ, പ​ട്ടു​പാ​വാ​ട​ക​ൾ, ബ്ലൗ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചും, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി. ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന നാ​ട​ൻ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​ത് പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​വി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​സ​മു​ദ്ര ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​ലൈ​ബ്ര​റി സ്റ്റാ​ർ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​മാ​ജം പാ​ഠ​ശാ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മാ​ലി​ക​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് (ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), റി​തി​ൻ രാ​ജ് (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സൈ​റ പ്ര​മോ​ദ്, ബി​ജോ​യ്‌ ഭാ​സ്ക​ർ, അ​നീ​ഷ് അ​മ്പ​ല​ത്തി​ൽ (ജോ​യ​ൻ​റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:onamgulfBahrain
    News Summary - Shravan shines brightly during Onam
