Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    26 Sept 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 10:53 AM IST

    ശ്രാവണം 2025; ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ പാ​ട്ടി​ല​ലി​യി​ക്കാ​ൻ ആ​ര്യ ദ​യാ​ലും സ​ച്ചി​ൻ വാ​ര്യ​രും

    ശ്രാവണം 2025; ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ പാ​ട്ടി​ല​ലി​യി​ക്കാ​ൻ ആ​ര്യ ദ​യാ​ലും സ​ച്ചി​ൻ വാ​ര്യ​രും
    ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 7.30ന് ​

    സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി

    മ​നാ​മ: സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന യു​വ​ഗാ​യി​ക ആ​ര്യ ദ​യാ​ലും ഗാ​യ​ക​നും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ സ​ച്ചി​ൻ വാ​ര്യ​രും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ പാ​ട്ടി​ല​ലി​യി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ശ്രാ​വ​ണം 2025 നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.30ന് ​സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് സം​ഗീ​ത​നി​ശ. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ലാ​പ​ന​ശൈ​ലി​കൊ​ണ്ടും വേ​റി​ട്ട ശ​ബ്ദം കൊ​ണ്ടും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​ങ്ക​രി​യാ​യി മാ​റി​യ ആ​ര്യ ദ​യാ​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക​ളി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗാ​യി​ക​യാ​ണ്. 2016ൽ '​സ​ഖാ​വ്' എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ര്യ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2020ൽ ​എ​ഡ് ഷീ​രാ​ന്റെ ‘ഷേ​പ്പ് ഓ​ഫ് യു’ ​എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ര്യ ഒ​രു​ക്കി​യ ക​വ​ർ വേ​ർ​ഷ​ൻ, കോ​വി​ഡ് ലോ​ക്ക്ഡൗ​ൺ സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ൻ അ​മി​താ​ഭ് ബ​ച്ച​ൻ ത​ന്റെ ട്വി​റ്റ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ആ​ര്യ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​കു​ക​യും അ​ന്യ​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ല​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ സ​ച്ചി​ന്‍ വാ​ര്യ​ര്‍ 2010ല്‍ ​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മ​ല​ര്‍വാ​ടി ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    2012ല്‍ ​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ത​ട്ട​ത്തി​ന്‍മ​റ​യ​ത്ത് എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ച്ചി​നെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2016ല്‍ ​ആ​ന​ന്ദം എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സം​ഗീ​തം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള ആ​ര്യ​യു​ടെ​യും സ​ച്ചി​ന്റെ​യും സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്(​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) 3929194.

    Shravan 2025; Arya Dayal and Sachin Warrier to entertain Bahraini Malayalis
