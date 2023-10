cancel camera_alt മം​ദൂ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ് By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link മ​നാ​മ: ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ​വി​സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​രു​ടെ സ​മി​തി. ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 39 ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളാ​ണ് മം​ദൂ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ​മി​തി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​നും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജ​മീ​ൽ ഹു​മൈ​ദാ​നോ​ട് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സെ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​യി എ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​​​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​തി​ർ​ന്ന എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രേ​യും വി​ളി​പ്പി​ച്ചു. 2019 മു​ത​ൽ 2023 ജൂ​ൺ​വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യി​ൽ വ​ന്ന 85,246 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​സ മാ​റ്റാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ക​മ്മി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2021ൽ 9424 ​വി​സ​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ മാ​റി. 2022ൽ 46,204. ​ഈ വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ​വ​രെ 8598 വി​സ​ക​ളാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ​വി​സ​യാ​ക്കി​യ​ത്. ചി​ല എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക, പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വി​ദ​ഗ്ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സ​മി​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ​ജോ​ലി ശ​രി​യാ​യി ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യ​ണം. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ൽ​ന​യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക, എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ജോ​ബ് സെ​ർ​ച്ച് സെ​ക്ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ മൂ​ന്ന് മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ബോ​ർ​ഡി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​ക​ണം. ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണം. സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നും 2006ലെ ​ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി നി​യ​മം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. Show Full Article

Should it be prohibited to convert the rest of the tourist visas to work visas opinion by Committee of MPs