    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:40 PM IST

    ചെ​റു​ക​ഥ; ഞാ​നും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി

    ചെ​റു​ക​ഥ; ഞാ​നും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി
    ന​സീ​റ ഉ​ബൈ​ദ്

    പ​തി​വി​ലും നേ​ര​ത്തേ ന​ജീ​ബ്ക റൂ​മി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു വി​ഷ​മം മു​ഖ​ത്തു​ള്ള​താ​യി എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​തൊ​ന്നു​മ​ല്ല​ടാ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ ഒ​തു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല​ല്ലോ ന​ജീ​ബ്ക്കാ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി​ല്ലേ കൂ​ട​പ്പി​റ​പ്പ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടെ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ര​ല്ലേ ന​മ്മ​ൾ. ഇ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലെ സ​ങ്ക​ട​മൊ​ക്കെ എ​നി​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ട്ടോ. ഒ​ന്നു​മ​ല്ല​ടാ ഞാ​നി​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ച​താ.. നി​ന​ക്ക​റി​യോ, എ​ന്റെ കൂ​ടെ 25 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ സു​ഹൃ​ത്ത് നി​സാ​മി​നെ. അ​തെ! ഇ​ങ്ങ​ളെ സു​ഹ​റാ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം പ​ണ​യം വെ​ച്ച് ഒ​രു​മി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​ന്ന ആ ​നി​സാ​മ​ല്ലേ, അ​തെ ഇ​ന്ന​വ​ന്റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ ഷോ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ണ്ടു ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ. ഇ​ങ്ങ​ളെ വി​ളി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലേ ന​ജീ​ബ്കാ... അ​തി​ലൊ​ന്നും എ​നി​ക്കൊ​രു കു​ഴ​പ്പ​വു​മി​ല്ല​ടാ അ​വ​ൻ ന​ന്നാ​യി ക​ണ്ടാ​ൽ മ​തി. ചി​ല​ര​ങ്ങ​നെ​യാ സ​ലീ​മേ, പ​ണം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​പൂ​ർ​വം പ​ല​രെ​യും അ​ങ്ങ് മ​റ​ന്നു​പോ​കും. നി​ന​ക്ക​റി​യോ ഒ​രു ഗ​തി​യും ഇ​ല്ലാ​തെ നാ​ട്ടി​ൽ മോ​ശ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് അ​വ​ന്റെ ഉ​മ്മ പ​റ​യും ന​ജീ​ബേ നീ ​അ​ക്ക​ര​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്റെ നി​സാ​മി​നെ​യും കൂ​ടെ കൂ​ട്ട​ണെ... ഒ​ന്നു​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​നൊ​ന്ന് ന​ന്നാ​യി ക​ണ്ടാ​ൽ മ​തി. വീ​ടി​ന്റെ അ​ത്താ​ണി​യാ​ണ​വ​ൻ.

    ആ ​വാ​ക്ക് പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ല്ലോ. പി​ന്നീ​ട് ഞ​ങ്ങ​ളൊ​രു​മി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ജോ​ലി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​ള്ള ഓ ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​നി​ട​യി​ൽ എ​നി​ക്കൊ​രു ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ​നൊ​രു ജോ​ലി​യാ​കു​ന്ന​തു വ​രെ ഉ​ള്ള​തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​നെ​യും സ​ഹാ​യി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​വ​നും ജോ​ലി കി​ട്ടി. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു വ​ന്ന ക​ടം വീ​ട്ട​ലും മ​ക്ക​ളെ പ​ഠ​നം, പെ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല്യാ​ണം, സ​ൽ​ക്കാ​രം, വീ​ട്ടി​ലെ ചെ​ല​വ് അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ​നെ എ​ണ്ണി​യാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത ബാ​ധ്യ​ത. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​വ​ന്റെ ഭാ​ഗ്യ​മെ​ന്നോ​ണം സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ പാ​ർ​ട്ണ​ർ​മാ​ർ പു​തി​യൊ​രു ക​ട തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടെ കൂ​ട്ടു​ക​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച് പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്, നാ​ല് അ​ങ്ങ​നെ ഒ​മ്പ​ത് ക​ട​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​വ​ൻ. ഇ​ട​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൻ പ​റ​യും, ന​ജീ​ബ്ക്കാ സു​ഹ​റാ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്മേ​ൽ അ​ല്ലേ ന​മ്മു​ടെ തു​ട​ക്കം. ആ ​ക​ട​മൊ​ക്കെ ന​മു​ക്കൊ​രു​മി​ച്ച് വീ​ട്ടാ​മെ​ന്ന്. പി​ന്നീ​ട് വി​ളി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​വും മ​റ​ന്നു​പോ​യി​ക്കാ​ണും. എ​ന്റെ കാ​ര്യ​മോ സ​ലീ​മേ, നീ​ണ്ട നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക​യും മി​ച്ചം​വെ​ച്ച പൈ​സ​യും ക​ടം വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ല്ലാം കൂ​ട്ടി ഒ​രു​ചെ​റി​യ ത​റ​യും കി​ണ​റും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ, ആ​യി​ട​ക്ക് ഒ​രു സു​ഖ​മി​ല്ലാ​യ്മ വ​രു​ക​യും അ​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​വി​ട​ത്തെ നി​യ​മം മാ​റ​ലും ല​വി​യും എ​ല്ലാം കൂ​ടെ ആ​യ​പ്പോ​ൾ ആ ​പോ​ക്കും നി​ല​ച്ചു. ഒ​ന്നു​ര​ണ്ട് ത​വ​ണ നി​സാ​മി​നെ വി​ളി​ച്ച് ഒ​രു അ​വ​സ​രം ചോ​ദി​ച്ചു എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ കാ​ര്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഈ ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു അ​വ​സ​രം മ​റ്റൊ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ഴി കി​ട്ടി​യ​ത്. എ​ല്ലാം ഇ​വി​ടം​കൊ​ണ്ട് പ​ച്ച​പി​ടി​ക്കും എ​ന്ന് ക​രു​തി​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴും കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും നേ​ടി​യി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ന്റെ ത​റ​യി​ൽ ഒ​രു ക​ല്ല് വെ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും എ​നി​ക്കാ​യി​ല്ല സ​ലീ​മേ..

    ചോ​ർ​ന്നൊ​ലി​ക്കാ​ത്തൊ​രു വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള എ​ന്റെ ഉ​മ്മാ​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം പോ​ലും ഈ ​കാ​ല​മ​ത്ര​യും നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ന്ന് ഞാ​നെ​ന്റെ മോ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ എ​ളാ​പ്പാ​ന്റെ മോ​ന്റെ വീ​ടു​കൂ​ട​ലി​ന് പോ​യ​തും മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും മ​ഞ്ഞും ഒ​ക്കെ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് കാ​ണാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ഉ​പ്പാ​ന്റെ മോ​ളു ചാ​യ​കു​ടി​ച്ചോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​ൾ പ​റ​യാ അ​തി​നു ഈ ​മ​ഴ​യൊ​ന്നു തോ​ര​ട്ടെ എ​ന്നാ​ണ് ഉ​മ്മ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചാ​യ കു​ടി​ക്കാ​ൻ മ​ഴ തോ​ര​ണോ എ​ന്ന​തി​ന് അ​വ​ൾ പ​റ​യാ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ചാ​യ പാ​ത്ര​വും ഉ​മ്മ മ​ഴ ചോ​രു​ന്നി​ട​ത്ത് വെ​ച്ചേ​ക്കു​ക​യാ​ണു​പ്പാ.

    എ​ന്റെ ഉ​ള്ളൊ​ന്നു പി​ട​ഞ്ഞു സ​ലീ​മേ അ​തു കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ. എ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​നാ.. നാ​ല​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഞാ​നും സു​ഹ​റ​യും പു​തി​യ തൈ​ക​ൾ കു​റെ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വീ​ടു​മാ​റാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​വു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​വ​യെ​ല്ലാം വ​ള​ർ​ന്നു വ​ലു​താ​കു​ന്ന​തും പു​തി​യ വീ​ട്ടി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും വി​ളി​ച്ചു സ​ൽ​ക്കാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ചോ​രാ​ത്ത വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ന്റെ ഉ​മ്മ സു​ഖ​മാ​യി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​ങ്ങ​നെ​യ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു​പാ​ട് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ. എ​ത്ര പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്റെ സു​ഹ​റ​യെ ഉ​പ്പ​യും ഉ​മ്മ​യും എ​ന്നെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക. അ​വ​ൾ​ക്കാ​യി ത​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മെ​ല്ലാം എ​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പി​ൽ അ​വ​ൾ നീ​ട്ടി​ത്ത​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ത​രി പോ​ലും തി​രി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​ത്യം. ആ​യി​ട​ക്ക് മൂ​ത്ത മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ലൊ​രു ക​ല്യാ​ണാ​ലോ​ച​ന വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ളെ കെ​ട്ടി​ച്ച​യ​ക്ക​ലും അ​തി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഒ​ന്നും പ​റ​യ​ണ്ട. കൊ​ടു​ത്ത പൊ​ന്നി​ൽ അ​ൽ​പം കു​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​ട​ക്ക് അ​വ​ളു​ടെ ഉ​മ്മ ശ​കാ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട് പോ​ലും. നി​ന്റെ ഉ​പ്പാ​നോ​ട് ആ ​ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ര​ണ്ട് പ​വ​ൻ ത​രാ​ൻ പ​റ​യ്, കാ​ലം ക​ഴി​യും​തോ​റും ത​രാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞു പോ​കു​മ​ത്രേ. ഈ​യി​ട​ക്ക് ഞാ​നെ​ന്റെ പു​തി​യ സ്ഥ​ലം കാ​ണാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം സു​ഹ​റ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വീ​ഡി​യോ കാ​ൾ വ​ഴി അ​വ​ളെ​ല്ലാം കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു. അ​ന്ന് ന​ട്ട തൈ​ക​ളെ​ല്ലാം എ​ന്നോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ത​റ​യും കി​ണ​റും കാ​ടു​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു സ​ങ്ക​ടം തോ​ന്നി. തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ വീ ​ടാ​രു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സു​ഹ​റ പ​റ​യാ അ​തി​വി​ടെ കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന മു​നീ​റി​ല്ലേ ഓ​ന്റെ വീ​ടാ​ണ​ത്രേ... ഇ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഗ​ൾ​ഫു​കാ​ര​ന്റെ വീ​ടൊ​ന്നു​മ​ല്ല കേ​ട്ടോ.

    ആ ​മ​റു​പ​ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ളു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും. ന​ജീ​ബ്ക്കാ, നാ​ല​ര വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലേ, ഇ​നി​യൊ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി വ​ന്നു​കൂ​ടെ. സ​ലീ​മി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി എ​ന്നോ​ണം ന​ജീ​ബ്ക്ക പ​റ​ഞ്ഞു: പോ​ക​ണം അ​ധ്വാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​മൊ​ക്കെ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്നു.. ഇ​പ്പോ​ൾ കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വേ​ദ​ന സ്ഥി​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​പോ​ലെ ഒ​ന്നു​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​സ്ഥ​ലം കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ചെ​റി​യ വീ​ടു വാ​ങ്ങ​ണം. ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ജീ​വി​ത​വും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ര​ച്ചി​ലി​ന്റെ വ​ക്കോ​ളം എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. ന​ജീ​ബ്ക്കാ പ​ട​ച്ച​വ​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി ന​മ്മ​ളീ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ടൊ​ന്നു കാ​ണാ​ൻ വ​ന്നാ​ൽ, സ​ത്യം പ​റ​യാ​ലോ ന​ജീ​ബ്ക്കാ ഈ ​ക​ര​കാ​ണാ ക​ട​ലും മ​രു​ഭൂ​മി​യും സാ​ക്ഷി​നി​ൽ​ക്കെ ന​മ്മ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ട​മൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞൊ​ന്ന് പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​യാ​നെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ൽ. പ​റ​ഞ്ഞു തീ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ന​ജീ​ബ്ക്കാ റൂ​മി​ന്റെ ലൈ​റ്റ് അ​ണ​ച്ചി​രു​ന്നു, കാ​ര​ണം, ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പി​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യ​ത് ഇ​രു​ട്ടി​ന്റെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ൽ അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച തേ​ങ്ങ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:migrantshort storypravasikalBahrain
